Nas redes sociais, Paysandu adere à campanha em apoio a Mariana Ferrer

O Paysandu aderiu à campanha #JustiçaPorMariFerrer nas redes sociais, pelo fim da violência contra a mulher. A ação começou após a divulgação do vídeo em que a blogueira Mari Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro, é humilhada pelo advogado de defesa de André. Além do vazamento, a aceitação do juíz da argumentação de que André cometeu um 'estupro culposo' gerou uma revolta ainda maior.

Anônimos, personalidades famosas e clubes de futebol, como o Internacional, o Vasco da Gama e o próprio Paysandu, se manifestaram em relação ao caso. O Papão também relembrou a torcedora bicolor Jennyfer Martins, assassinada no início deste ano pelo 'maníaco de Marituba'.

VEJA A PUBLICAÇÃO DO PAPÃO