Na internet, torcedor do Paysandu afirma que ex-atacante 'vivia em farra' e ele rebate: 'Só se vive uma vez'

A passagem do atacante Ari Moura pelo Paysandu foi rápida e conturbada. O jogador que atualmente está jogando no futebol de Israel deixou o Papão, ainda nas primeiras rodadas da Série C. Nesta semana Ari Moura respondeu a um torcedor bicolor nas redes sociais que o chamou de “farrista.

Em comentários na publicação do atacante Nicolas, do Goiás-GO, Ari Moura comentou e um torcedor do Paysandu afirmou que o jogador só vivia na farra em Belém.

Torcedor: “Parou de ser farrista em Belém, só vivia na farra, Futebol tu tens, só parar de farrear que vais longe”

Ari Moura: “Só se vive uma vez, parça”

Torcedor: “Por isso que o Paysandu te botou para correr da Curuzu. Lugar de cara barqueiro não tem vez, a torcida bota pressão na diretoria para eles esses caras saírem”

Ari Moura: “Eu tô chorando com uma notícia dessa”

Ari Moura respondendo ao torcedor (Reprodução)

O atacante Ari Moura foi contratado pelo Paysandu nesta temporada, realizou 18 partidas e marcou um gol. Com a camisa do Papão Ari Moura conquistou o título do Campeonato Paraense. Atualmente o jogador defende a equipe do Bnei Sakhnin, de Israel.