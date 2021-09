Mudanças: depois de anunciar dois, Paysandu dispensa Bruno Paulo; mais devem sair

O atacante Bruno Paulo não faz mais parte do elenco do Paysandu. O jogador foi dispensado depois de apenas quatro partidas com a camisa alviceleste, todas pela Série C. A saída ainda não foi anunciada pelo clube, porém o presidente Maurício Ettinger confirmou a informação em contato telefônico com O Liberal.

Além de Bruno Paulo, Ettinger confirmou que mais jogadores devem deixar a equipe nos próximos dias. A ação faz parte do constante processo de reformulação do plantel ao longo da Terceira Divisão e acontece como maneira de compensar as chegadas do lateral-esquerdo Alan Cardoso e o meia José Aldo, abrindo espaço no orçamento.

Passagem apagada

Bruno Paulo foi anunciado pelo Papão no dia 21 de junho, após período no futebol da Tailândia. Ele chegou sob indicação do então treinador Vinícius Eutrópio, com quem havia trabalhado no Santa Cruz, em 2017. A atual parceria, no entanto, não vingou: Eutrópio foi demitido cerca de um mês depois, em 26 de julho.

Dos quatro jogos que fez com a camisa do Paysandu, três ainda foram sob a batuta de Vinícius Eutrópio, contra Ferroviário-CE, Altos-PI e Manaus - em que foi expulso após o apito final, por reclamação. Sua última partida foi na derrota por 2 a 1 para o Botafogo-PB, quando entrou aos 34 do segundo tempo. Ao todo, foram 69 minutos em campo e nenhum gol marcado.