Mesmo classificado, Polegar promete Paysandu motivado diante do Castanhal, no Parazão

O Paysandu entra em campo contra o Castanhal neste sábado (26) já classificado à próxima fase do Parazão 2022. Apesar de jogar sem o peso do resultado, o Papão deve entrar em campo buscando os três pontos. Pelo menos é o que afirmou o lateral-direito Polegar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (25), o atleta disse que toda a equipe está motivada em realizar um bom desempenho diante do Japiim.

"Não é porque estamos classificados que vamos baixar a guarda. Vamos respeitar o adversário, claro, que é uma equipe forte, mas vamos partir pra cima e buscar os três pontos. O Márcio vai decidir o time titular e, tenho certeza, que quem ele escolher vai dar conta do recado", avaliou Polegar.

O lateral-direito teve a primeira oportunidade como titular pelo Paysandu na última quarta-feira (23), diante do Independente, pelo Parazão. O jogador, inclusive, foi um dos destaques bicolores no confronto e quase teve a atuação premiada com um gol.

Na entrevista, Polegar disse que ainda "sonha" com o lance, mas fez questão de destacar que o resultado coletivo da equipe é mais importante que um desempenho individual.

"Eu até agora estou sonhando com aquela bola. Infelizmente não foi gol, mas fico contente com a vitória. Todo o elenco é bastante qualificado e vivemos em uma briga sadia, que o treinador gosta", explica.

Paysandu e Castanhal se enfrentam a partir das 15h30, no estádio Modelão, no nordeste do Pará. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.