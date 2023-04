Menos um estrangeiro: Paysandu anuncia dispensa do zagueiro colombiano Bocanegra

Mais um estrangeiro deixa o Paysandu. Na tarde desta sexta-feira (28), o clube anunciou a rescisão de contrato do zagueiro colombiano Henriquez Bocanegra, de 34 anos. A informação foi divulgada por meio do site oficial do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Em uma breve nota, o Paysandu disse que a rescisão de contrato se deu em comum acordo. O clube finaliza o comunicado agradecendo aos serviços prestados e desejando sorte ao atleta no decorrer da carreira.

VEJA MAIS

Na última quinta-feira (27), o clube já havia dispensado outros dois estrangeiros. Também por meio das redes sociais, o clube anunciou o desligamento do meia venezuelano Robert Hernández e do volante paraguaio Jorge Jiménez. Ambos estavam no plantel desde o início da temporada.

Bocanegra no Papão

O zagueiro foi um dos primeiros contratados pelo Paysandu no início da temporada. Ele, inclusive, foi anunciado junto com outros dois estrangeiros: Jimenez e Robert Hernandez.

O Paysandu foi o primeiro desafio de Bocanegra no futebol do norte do Brasil. No entanto, o jogador já tinha bastante rodagem em outras equipes do país como Sport-PE, Vasco da Gama-RJ e Criciúma-SC. Longe do solo brasileiro, o zagueiro já vestiu as camisas de Millonarios, Deportivo Pasto e Rionegro Águilas, da Colômbia; Queretáro e Chopas, do México; além de ter jogado em Israel, defendendo o Bnei Sakhnin.

No Bicola, Bocanegra jogou apenas oito vezes, em compromissos válidos pelo Parazão, Copa Verde e Copa do Brasil. Neste período, o jogador marcou um gol.