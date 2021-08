Melhor visitante da Série C, Paysandu encara o quarto melhor mandante no domingo (22)

Atual vice-líder do grupo A, o Paysandu é o melhor visitante da Série C. De acordo com os dados, dos 19 pontos, 11 foram conquistados fora de casa. No próximo domingo (22), o Papão enfrenta, no estádio Raulino de Oliveira, o quarto melhor mandante da competição, o Volta Redonda (RJ).

Com um aproveitamento de 61,1%, o Papão fez seis jogos fora de casa. Destes, venceu três, empatou dois e perdeu apenas um. Além disso, o Paysandu marcou nove vezes no campo dos adversários e tem um saldo positivo de quatro gols.

Já o Volta Redonda (RJ), é o quarto melhor mandante. Dos seis jogos em casa, o Voltaço não perdeu nenhum, com três vitórias, três empates e um aproveitamento de 66,7%. Além do mais, entre os quatro melhores dentro de casa, o time carioca é o que menos levou gol, apenas dois.

O Paysandu, que é o segundo colocado do grupo A, enfrenta o Volta Redonda (RJ), quinto na tabela com 18 pontos, no domingo (22), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. A partida tem transmissão lance a lance no site de OLiberal.com

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)