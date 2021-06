Meio do Paysandu será operado e ficará sem jogar por até nove meses

O meia Rikelton, que pertence ao Paysandu mas estava emprestado ao Gama-DF, será submetido a procedimento cirúrgico por causa de entrose no joelho esquerdo. Ele sofreu a lesão grave durante um dos primeiros treinos realizados no novo clube. A informação foi divulgada pelo Paysandu nesta quarta-feira (30).

O meia, que tem contrato com o Paysandu até 30 de novembro de 2023, vai realizar a cirurgia em Belém (PA). Para isso, o contrato de empréstimo, que seria de junho a novembro deste ano, foi rescindido entre as partes.

“Nós preferimos que o atleta faça todos os procedimentos por aqui mesmo, com todo o suporte necessário dado pelos nossos profissionais. Além disso, ele ficará perto da família que o acompanhará nesse processo”, explicou o executivo de Futebol, Ítalo Rodrigues.

O jogador iniciou o tratamento pré-operatório e a cirurgia será realizada ainda em julho. Segundo o clube, o período total de recuperação é de, aproximadamente, oito a nove meses.

“Após avaliação médica com anamnese, exame físico e exames de imagem complementares ficou confirmada a lesão ligamentar associada à lesão de menisco com necessidade de tratamento cirúrgico. Neste momento ele está realizando avaliações pré-operatórias”, detalhou o médico do clube, Edilson Andrade.