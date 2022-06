Meia fala sobre a falta de torcedores do Paysandu no Re-Pa e cita 'calor' como problema no clássico

A expectativa para o clássico Re-Pa já chegou ao estádio da Curuzu, em Belém. Pelo menos é o que afirmou o meia Serginho, do Paysandu, em entrevista coletiva nesta terça-feira (28). De acordo com o jogador bicolor, o elenco do Papão está preparado para o duelo contra o maior rival, mas lamentou a ausência da Fiel no jogo do Baenão.

"A gente fica triste. Queríamos ter o torcedor do nosso lado. Um clássico com torcida dividida nos ajuda bastante, mas infelizmente o momento em que estamos vivendo não permite isso. Temos que, apesar disso, manter a cabeça no lugar e saber que eles estão do lado de fora nos apoiando", disse.

Questionado sobre os tropeços do Paysandu nas últimas rodadas da Série C - derrota para a Aparecidense e empate com o Brasil de Pelotas - Serginho disse que faltou equilíbrio ao elenco para buscar o resultado positivo. Segundo o meia, essa mentalidade equilibrada será fundamental para buscar a vitória no clássico contra o Remo. Apesar disso, ele destacou um ponto que pode comprometer o desempenho bicolor na partida: o calor.

"Não podemos descartar isso daí. Temos que ter consciência que o calor é muito pesado. Mas, não podemos usar isso como desculpa. Temos que superar essa dificuldade e nos adaptar o mais rápido possível. Quem sofrer menos com a temperatura vai tirar mais proveito", avaliou.

Paysandu e Remo se enfrentam no domingo (3), pelo Re-Pa 766, válido pela 13ª rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.