Meia do Paysandu tem contrato de empréstimo rescindido e deve ser cedido novamente

O meia do Paysandu Alan Calbergue teve a rescisão do contrato de empréstimo para o América-RN, da Série D do Brasileiro, protocolada. Como informado pela equipe de O Liberal no início do mês passado, Calbergue tinha vínculo com o clube potiguar até 30 de novembro de 2021

Por causa da atitude do Mecão, o presidente bicolor Maurício Ettinger disse na ocasião que o clube acionaria a justiça. Nesta quarta-feira (8), a reportagem entrou em contato com dirigente, que revelou que o jogador deve ser cedido novamente, mas não entrou em detalhes sobre a questão jurídica: "Devemos emprestar", se limitou a dizer Ettinger.

O meia Alan Calbergue, que também joga de volante, subiu para o elenco profissional do Paysandu em 2017, mas foi emprestado ao Bragantino-PA. Em 2018 retornou ao Papão 4 atuou em 14 partidas. Já em 2019 foi para o Aimoré-RS e posteriormente para o Marília-SP.

No ano passado, Alan Calbergue jogou o Brasileiro de Aspirantes pelo Paysandu e também a Série C e Copa Verde, até seguir para o América-RN. Ao todo realizou 40 partidas com a camisa do Papão nesse período e marcou três gols.