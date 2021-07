Meia-atacante faz balanço dos quase oito meses no Paysandu: 'Tenho muito a evoluir'

Há quase oito meses no Paysandu, o meia-atacante Marlon ainda vive altos e baixos com a camisa bicolor. Ainda assim, na prévia da partida contra o Ferroviário, no domingo (11), às 18h, no Estádio Curuzu, Marlon definiu como positivo este quase um ano no clube.

"É um balanço positivo. Sei que tenho muito a evoluir, mas a maioria dos meus jogos foi como titular, e só tenho a crescer com isso. Com muito trabalho e dedicação no dia a dia", disse o meia-atacante que em 29 partidas pelo Papão, marcou seis gols.

Confira o restante da entrevista de Marlon

Se o Paysandu vive a melhor fase:

"Acredito que sim. Pelos dois últimos jogos que a equipe fez fora de casa, conseguimos seis pontos. Acho que o time está bem confiante e evoluiu bastante. Agora temos dois jogos em casa para concretizar isso".

Pressão e favoritismo:

"Mesmo antes de começar a competição, o Paysandu é tido com um dos favoritos, pela camisa e história do clube. Mas não adianta nada se não mostrarmos isso em campo. Mas a gente vem evoluindo bastante e com certeza vamos buscar este acesso".