Rivalidade recente: atacante do Paysandu diz que esse ‘é o momento certo’ para vencer o Botafogo-PB

O Paysandu joga contra o Botafogo-PB na próxima segunda-feira (11), às 20h, na Curuzu. Além de ser um jogo importante no quadrangular de acesso, a partida marca o retorno do público ao estádio. Na primeira fase da Série C, o Papão perdeu os dois jogos que fez com O Belo. Agora, para o meia-atacante Marlon, essa é "a hora certa" de ganhar do adversário.

“É o momento certo de vencer eles. A gente vem de um bom jogo fora de casa, conquistamos um ponto importante e, nessa reta final, nada melhor que vencer eles aqui dentro da nossa casa”, avaliou o jogador.

Para o meia-atacante, o Papão vive a melhor fase dentro da competição. ”O time todo vem fazendo bons jogos, nos últimos três foram duas vitórias e um empate na casa do adversário, e dois jogos sem tomar gol. Acho que esse é o momento mais forte do Paysandu e no tempo certo, que é o da reta final, espero que a gente continue assim”, avaliou Marlon.

Depois de uma lesão, o jogador voltou para campo no jogo do Criciúma-SC. Agora, Marlon garante que está pronto para continuar o trabalho com a equipe. “Acho que eu estava tendo uma boa sequência de jogos nesta Série C. Infelizmente tive a lesão, que me tirou de três jogos. Mas voltei, estou 100% e quero voltar a ter as atuações que estava tendo”, declarou.

Torcida

“O último encontro (com a torcida) acho que foi lá no Oeste (SP), mas, como todo mundo sabe, não é clube de massa igual o Paysandu. Espero que com a força da nossa torcida a gente consiga os três pontos dentro de casa”

Círio

“Sou católico, minha família toda é, e acho que é muito importante a fé. Ela caminha junto, não só no futebol mas nas nossas vidas. E acredito que é muito importante para nós”.

A partida entre Paysandu e Botafogo (PB) tem transmissão lance a lance no site de O Liberal, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.