Meia-atacante celebra gol, atuação na Série C e cita tranquilidade para enfrentar o Volta Redonda

A vitória de 2 a 0 em cima do Jacuipense, no último sábado, pela terceira rodada da Série C, deu um pouco tranquilidade para o Paysandu. Foi o que contou o meia-atacante Marlon, autor de um dos gols que garantiu a primeira vitória bicolor na competição nacional.

“Acredito que trouxe paz. Com uma vitória como foi, jogamos bem, fizemos grande jogo do começo ao fim. Foi um resultado muito bom. Viemos de uma semana muito difícil após a derrota contra o Botafogo-PB, aconteceram muitas coisas, mas acredito que vai dar mais tranquilidade nesta semana para enfrentar o Volta Redonda”, avaliou o jogador em entrevista coletiva antes da reapresentação nesta segunda-feira (14).

Para ele, o jogo mostrou como é importante estar bem afiado na finalização.

“Acho que a avaliação é muito positiva. Sofremos poucos e finalizamos muito. Vínhamos nos cobrando muito isso, de finalização, ser mais ativo no último terço. E arriscar o chute acho que é uma arma boa. Sempre que aparecer a oportunidade de chutar, e surgiu, tive tempo de finalizar bem, e fiz o gol. A gente sabe do trabalho que está sendo feito. É melhorar e tirar essa última partida como parâmetro e ir daqui para melhor”, comentou Marlon, que marcou o primeiro gol na temporada 2021, o sexto somando os dois anos que está o Papão.

O próximo jogo do Paysandu será contra o líder do grupo A, o Volta Redonda, na Curuzu. O time carioca possui seis pontos, com duas vitórias e uma derrota. O clube começou perdendo, mas se reabilitou na Série C, ao vencer, o Manaus, no Raulino de Oliveira, por 5 a 0, e o Botafogo-PB, fora de casa, por 2 a 1.

Marlon avalia o que é preciso fazer para neutralizar o difícil adversário do próximo sábado.

“Os ajustes eu deixo para o professor Vinicius. Mas acredito que se fizermos uma partida igual a última ou até melhor vamos conseguir uma grande vitória aqui em casa”, comentou.

O jogo entre Paysandu e Volta Redonda será às 17 horas de sábado (19), na Curuzu, pela quarta rodada da Série C, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.