'Mascarado', Genílson treina com elenco e está liberado para a partida contra o Independente; veja

Apesar de não ter vários titulares para a partida contra o Independente, o técnico Márcio Fernandes conta com pelo menos três opções defensivas para reforçar o time, entre elas a do capitão Genílson, que esteve fora dos jogos por duas semanas, para se recuperar de uma cirurgia no nariz, após um choque durante a partida contra o Castanhal, pela 4ª rodada. O Papão entra em campo neste domingo, às 16 horas, no estádio Navegantão.

Além de Genílson, reforçam o time o zagueiro Iarley, que fez sua estreia contra o Princesa de Solimões, pela Copa Verde, e Eric Vieira, lateral-esquerdo contratado após a dispensa de Juan Tavares. O capitão conversou com a imprensa após o treino desta sexta-feira e revelou a expectativa para o retorno ao time. "Eu estou bem, graças a Deus. A recuperação foi boa, rápida. A gente aproveitou esse tempo para ganhar a parte física, para poder estar à disposição do professor. Agora é esperar domingo para fazer um bom jogo", afirma.

Sem condições de jogo, o atleta precisou se contentar em torcer para os companheiros, que sofreram uma queda brusca no rendimento após a saída dele e de outros atletas considerados titulares, culminando com a primeira derrota na temporada, para o Caeté, na rodada anterior. "O pé sua bastante, a gente fica nervoso querendo a vitória, mas sabemos o quanto é difícil jogar fora e viajar assim. No último jogo o time foi aguerrido. A gente torce, mas entende que não tem sido fácil. Vamos fazer um grande jogo", garante.

O técnico Márcio Fernandes ainda não soltou a lista de relacionados. Nos últimos jogos a defesa sofreu várias mudanças e tem começado com Bocanegra e Wanderson, alternando outros atletas no decorrer das partidas. Assim, o capitão acredita que, mesmo não entrando, o time tende a ganhar por conta do rodízio promovido pelo treinador. "Vamos ver o que o professor vai definir sobre a viagem. Ainda não saiu, mas eu espero estar nela para ajudar meus companheiros, seja jogando ou no banco dando força, passando nossa experiência. Se for jogando melhor ainda", ressalta.

Caso entre em campo, o capitão terá de usar uma máscara de proteção, a qual ele já garantiu não querer usar por muito tempo, dado o incômodo que causa. No entanto, o acessório é uma recomendação do Departamento Médico e Genílson não terá outra escolha, a não ser jogar literalmente "mascarado". "É isso aí. Infelizmente vou ter que usar essa máscara por uns dois meses. Espero que seja o menor tempo possível, porque incomoda um pouco, mas é o que tem para hoje. Aconteceu. Tenho que me adaptar e colocar em prática a máscara o jogo", finaliza.