Márcio Fernandes repete time do Paysandu que venceu Criciúma; confira as escalações
O jogo contra o Cuiabá será às 19h, na Curuzu
O Liberal
02.10.25 18h23

O Paysandu do técnico Márcio Fernandes está escalado para o confronto de logo mais contra o Cuiabá, na Curuzu. O treinador repetiu o mesmo time que venceu o Criciúma na última rodada.

Confira as escalações: