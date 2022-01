Márcio Fernandes exalta Henan e diz que confia no elenco do Paysandu para 2022

A diretoria do Paysandu está bastante confiante na próxima temporada, devido às contratações feitas para a equipe em 2022. Quem compartilha dessa mesma confiança é o novo treinador, Márcio Fernandes. Em coletiva de apresentação na última terça-feira (4), o técnico elogiou o elenco bicolor e destacou a presença do atacante Henan, com quem já trabalhou em outras oportunidades.

"O Henan foi um jogador que levei pro Red Bull. Peguei ele na terceira divisão do paulistão e ele se transformou em um dos maiores artilheiros da história do Red Bull. Depois levei o Henan pro Comercial e conseguimos o acesso à elite do Paulistão. Mais tarde, encontrei ele de novo no Vila Nova. Nas equipes que eu trabalhei, sempre quis implementar um jogo ofensivo e o Henan é um cara muito inteligente. Eu trouxe o Henan pra cá porque confio muito nele pra trazer mais vitórias ao Paysandu", disse Fernandes.

O primeiro desafio do treinador e de Henan com o Paysandu será na estreia do Campeonato Paraense, marcada para o dia 26 de janeiro, contra o Bragantino-PA, na Curuzu. Antes disso, Márcio Fernandes irá liderar a pré-temporada do clube em Barcarena, de 9 a 22 de janeiro.