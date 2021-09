Manaus e Ferroviário empatam e Paysandu conquista classificação antecipada na Série C

O Paysandu vai reencontrar a sua torcida, na Curuzu, já classificado para o quadrangular de acesso à Série B. Isso porque na tarde deste domingo (19), Manaus e Ferroviário empataram em 1 a 1 e, com o resultado, o Papão se garantiu na próxima fase. O Paysandu também assegurou a liderança para a última rodada da primeira fase.

O Manaus ainda abriu o placar com Daniel Costa, mas Gabriel Santos diminuiu. Com o resultado, apenas três clubes podem ultrapassar o Paysandu, atual líder do grupo A, com 27 pontos: o Manaus, Tombense e o Botafogo-PB. Por isso, o Papão já se classificou.

O próximo jogo do Paysandu é no sábado que vem (25), às 17h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance no portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.