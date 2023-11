Mais um! Paysandu anuncia a dispensa do atacante Gustavo Custódio; confira

O Paysandu anunciou a dispensa do atacante Gustavo Custódio, de 26 anos. De acordo com nota, divulgada nesta quinta-feira (16) no site oficial do Papão, houve uma antecipação da rescisão de contrato, acertada em comum acordo entre as partes.

Durante a nota, o Paysandu agradeceu a passagem de Custódio pelo clube. Ao todo, o jogador disputou apenas três jogos com a camisa bicolor e não balançou as redes.

Passagem no Papão

Gustavo Custódio chegou à Curuzu em julho, após ter feito uma temporada com bastante rodagem pelo Atlético-BA, clube que disputa a Série D do Brasileirão. O grande destaque positivo do atacante era o preparo físico, fato valorizado pelo técnico Hélio dos Anjos.

Apesar disso, Gustavo foi pouco utilizado pelo treinador durante a passagem pelo Papão. Nas três partidas disputadas, em duas delas o jogador saiu do banco de reservas - CSA-AL, em casa, e América-RN, fora de casa. No jogo seguinte, diante do Altos-PI, no Piauí, o atacante teve a primeira oportunidade como titular. Ele jogou 60 minutos do empate em 1 a 1 e, desde então, nunca mais foi escalado.

Trajetória

Nascido em São Paulo (SP), o atacante acumula passagens pelo Grêmio Osasco-SP, clube que iniciou na base, além do Nacional-AM e Guarulhos-SP. Em 2019, o atacante chegou ao Bahia-BA, clube onde ficou até 2021. Neste período, o Tricolor baiano emprestou o atleta para o Retrô-PE, Caxias-RS e Incheon United-KOR, até encerrar seu vínculo. Em 2022, o atleta foi para a Portuguesa-SP, depois para o Capital-DF até parar no Atlético-BA, último clube antes do Papão.

Lista de dispensas pelo Paysandu

Além de Gustavo Custódio, desde o término bem-sucedido da campanha na Série C 2023 o Paysandu oficializou a rescisão de outros 16 jogadores. Confira a seguir:

Goleiro Thiago Coelho

Zagueiro Rodolfo Filemon

Zagueiro Wesley Santos

Lateral-direito Anilson

Lateral-esquerdo Kevyn

Lateral-esquerdo Igor Fernandes

Lateral-esquerdo Eltinho

Volante Alencar

Volante Lucas Paranhos

Volante Arthur

Volante Nenê Bonilha

Meia Leandrinho

Meia Ronaldo Mendes

Atacante Nicolas Careca

Atacante Mirandinha

Atacante Dalberto