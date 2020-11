Mais de um mês sem marcar gol pelo Paysandu, atacante desabafa: ‘É o mesmo Nicolas que foi artilheiro’

O atacante do Paysandu, Nicolas vem passando por uma seca de gols - precisamente um mês e oito dias sem marcar um gol pela equipe bicolor. Seu último gol foi na derrota do Paysandu para o Remo, na última rodada do primeiro turno da Série C, no dia três de de outubro, onde o Leão ganhou pelo placar de 3 a 2.

Ainda artilheiro bicolor na temporada, ele desabafou sobre o tema: “Não vejo como um pior momento, até porque atingi a marcar de 2019 com quase 20 jogos a menos do que a temporada passada, com mais gols e mais assistências, um dos principais artilheiros do Brasil até poucas rodadas atrás”, alegou o atleta.

O atacante argumenta que continua sendo o mesmo. Nicolas possui 14 gols e duas assistências em 2020, uma média de 0,5 gols por partida. No entanto, está há cinco rodadas sem marcar. Essa situação foi motivo de criticas por parte da torcida bicolor. . “Nicolas, é o mesmo Nicolas que foi artilheiro do estadual, que foi artilheiro da equipe no ano passado, que é artilheiro da equipe este ano. Um atleta com muita entegra, muita dedicação sempre comprometido com o clube”, finalizou.