Maior campeão da Copa Verde, Paysandu faz sua estreia nesta quarta contra o Real Ariquemes; veja

Logo mais a partir das 20 horas, o Paysandu entra em campo em busca do tetracampeonato da Copa Verde, o torneio cujo time bicolor é o maior vencedor e terá pela frente o Real Ariquemes, time de Rondônia que derrotou o Castanhal na fase de grupos. A decisão será em jogo único e quem vencer avançar rumo às quartas de finais.

Os preparativos para a estreia na Copa Verde foram encerrados na manhã desta terça-feira. O técnico Márcio Fernandes fez um trabalho, na Curuzu, voltado para várias frentes de ataque. Jogadas ensaiadas, bolas paradas, trocas de passes em direção ao ataque; tudo isso foi revisado em campo, para que o time possa surpreender e sufocar o adversário assim que a bola rolar.

Mesmo com alguns desfalques, não deve haver alterações táticas significativas no elenco, uma vez que Fernandes já vinha contando com a ausência de Ricardinho, por exemplo, que realiza trabalho de transição, além de Fernando Gabriel, com virose, e Vânderson, que sofreu um trauma na cabeça.

Ao todo, 23 atletas foram escalados para a missão e já estão em regime de concentração, à espera do apito inicial. Neste duelo, a direção do clube ainda fez uma promoção de ingressos e definiu que dois bilhetes para os próximos dois jogos, pela Copa Verde e Parazão, saem pelo valor de R$ 50,00 a arquibancada e R$ 100,00 a cadeira cativa. Assim, o torcedor que assistir o Papão contra o Real Ariquemes, pode ainda ganhar de quebra ingresso igual para o jogo contra o Castanhal, no próximo sábado, também na Curuzu.

Do lado adversário, o principal trunfo do Real Ariquemes está no ataque. Na partida contra o Japiim da Estrada, o atacante Léo Mineiro fez nada menos que os três gols da vitória e saiu de campo bastante aplaudido pelos companheiros. O jogador já está confirmado na formação titular do técnico André Alexandre.

Embora seja um experiente atacante de 39 anos, o restante do time tem como base jogadores mais novos, que fizeram da parte física um grande atributo diante do Castanhal. Taticamente, o Real Ariquemes tem um estilo de jogo malicioso, que chama o adversário para o campo de defesa e depois arma o contra-ataque em velocidade. Outra peça importante é o atacante Allysson, de 20 anos, que recentemente compôs o time que levou o Real Ariquemes para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Juniors.

Ficha técnica

Local: estádio Leônidas Sodré de Castro

Hora: 20h00

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (CBF/GO) e Hugo Savio Xavier Correa (CBF/GO)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CBF/PA)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor e Eltinho; Jiménez, João Vieira, Gabriel Davis e Hernandéz; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes

Real Ariquemes: Rodrigo; Raphael, Diego Rosa, Jorge Fiúza e Felipinho; Luiz Henrique, Pedro Murilo, Juninho e Allysson; Leleco e Léo Mineiro.

Técnico: André Alexandre