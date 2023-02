Com desfalque no meio, Paysandu define lista de relacionados para jogo da Copa Verde; veja

O Papão da Amazônia está pronto para a estreia na Copa Verde. O técnico Márcio Fernandes divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Real Ariquemes, que conseguiu a classificação depois de vencer o Castanhal por 3 a 2. Antes da bola rolar, no entanto, o comandante bicolor teve que promover algumas mudanças no meio-campo.

Uma das ausências já era esperada, a do meia Ricardinho, que iniciou transição médica por conta de uma entorse no tornozelo. Além dele, Fernando Gabriel está fora, recuperando-se de uma virose. Para a vaga, Márcio Fernandes convocou João Pedro, Gabriel Davis e o venezuelano Robert Hernández. Um deles, possivelmente o venezuelano, pode começar entre os titulares.

Se no meio o Papão vai com dúvidas, a defesa está bem definida e conta com força total, principalmente para um jogador específico, que guarda as melhores recordações da competição conquistada pelo Paysandu nada menos que três vezes, incluindo a última, em 2022.

"As lembranças são as melhores. Ano passado foi maravilhoso por conta da Copa Verde, onde conseguimos provar o nosso valor. Mesmo a gente não conseguindo o maior objetivo da temporada, conseguimos o título e esse ano vamos correr atrás de mais uma conquista. Então as lembranças são as melhores e esperamos fazer uma grande estreia", diz Genílson, titular absoluto do tricampeonato.

A partida entre Paysandu e Real Ariquemes começa a partir das 20 horas, direto da Curuzu.