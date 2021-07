Mãe de volante do Paysandu falece e jogador não enfrenta o Manaus pela Série C

A mãe do volante Marino, Terezinha dos Santos da Silva, faleceu nesta quarta-feira (20). Por causa disso, o jogador foi liberado pelo clube para ficar mais alguns dias com a família e ficará de fora do jogo contra o Manaus, marcado para domingo (25), às 17 horas, na Arena da Amazônia, na capital do Amazonas, pela nona rodada da Série C.

Segundo nota do clube, o volante viajou para São Paulo (SP) ainda na segunda-feira (19) para visitar a mãe e voltaria na sexta-feira (23). O clube vai pedir um minuto de silêncio em homenagem póstuma antes da partida contra o Manaus-AM.

Confira a nota:

"O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento de Terezinha dos Santos da Silva, mãe do atleta Marino, da equipe de futebol profissional bicolor.

O volante havia sido liberado na madrugada da última segunda-feira (19) para acompanhar a mãe em São Paulo (SP). Ele retornaria a Belém na próxima sexta-feira (23), mas foi liberado pela direção e ficará mais alguns dias com a família.

O clube vai solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um minuto de silêncio em homenagem póstuma antes da partida contra o Manaus-AM, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Paysandu se solidariza com os familiares e amigos de Terezinha dos Santos da Silva."

Manaus x Paysandu

Na 5ª posição no grupo A da Série C, com 12 pontos, o Paysandu vai em busca de uma vitória para voltar para a zona de classificação para a próxima fase. O jogo entre Manaus e Paysandu terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.