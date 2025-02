Luizinho faz estreia burocrática no comando do Paysandu; teste de fogo será o Re-Pa

A estreia do técnico Luizinho Lopes no comando do Paysandu não foi das melhores, mas apresentou o suficiente para animar a torcida e o elenco. Contratado às pressas, o comandante praticamente não teve tempo para treinar e, por conta disso, resolveu adotar medidas discretas, que futuramente podem embolar a briga pela titularidade no Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

No seu primeiro jogo como técnico do Paysandu, o time ficou no empate em 0 a 0 com o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. E embora o resultado tenha sido discreto, na avaliação da crônica esportiva, Lopes já imprimiu um pouco da sua personalidade no esquema tático bicolor.;

"Não venceu, mas apresentou tênue evolução principalmente no primeiro tempo. Ainda não é possível atribuir ao técnico estreante qualquer mudança consistente. Porém foi perceptível mais empenho, o que pode ser interpretado como bom começo. Falta, porém, um perfil mais confiável ao time e jogadas trabalhadas porque o exagero em cruzamentos facilita a marcação. Luizinho Lopes será testado de novo contra o Independente e terá o maior rival pela frente no próximo domingo. Conhecerá, portanto, o desafio gigante que assumiu", diz o jornalista e colunista de O Liberal, Pio Neto.

VEJA MAIS

A melhora do time no primeiro tempo aparentemente foi unânime. Mesmo que não tenha feito gol, o time criou, envolveu, trabalhou a bola e sufocou o Manaus em vários momentos, mas segue apanhando para fazer a bola alcançar Nicolas, ainda que tenha ao lado atletas do quilate de Rossi. O também jornalista e colunista Carlos Ferreira acredita que o técnico precisa de mais tempo para mostrar o seu cartão de visitas.

"A estreia do Luizinho foi, digamos assim, uma estreia de pouca ingerência, né? O que ele fez é que ele inseriu o Lucca na zaga e mexeu com os brios dos jogadores para ter um time valente no jogo. Tomou medidas para ter no Paysandu um time de força que se impusesse diante do Manaus. Mas valeu aí todo o mérito do Manaus, que se defendeu bravamente e o Paysandu ficou devendo", disse, sem deixar de lado o resultado final, que frustrou as expectativas do torcedor que foi à Curuzu.

"Mas, assim, do Luizinho também não dava para cobrar, esperar que ele fizesse um grande jogo. Contra o Independiente, aí sim, já deve ter um pouco mais de ingerência dele, mas nesse primeiro jogo ele tinha mais um efeito motivacional. Eu considero uma uma estreia dentro da normalidade. Ele causa uma impressão inicial de um cara bem habilidoso, que sabe onde está pisando. Por isso, mede seus passos para conquistar o grupo e a confiança de todos", complementa Ferreira.