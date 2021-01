Lesões, suspensões, falta de peças... Meio-campo do Paysandu não correspondeu na Série C

Contra o Ypiranga-RS no sábado (16), o Paysandu fará a partida mais importante da temporada. Com a vaga na Série B em jogo, o Papão visita o Canário às 17h, no Colosso da Lagoa. Para alcançar o acesso, o técnico bicolor João Brigatti precisará contar com o meio-campo, que nesta Série C do Brasileirão tem deixado a desejar.

Entre falta de peças, lesões, covid-19, suspensões e rendimento abaixo do esperado, a equipe de O Liberal aponta os principais problemas encontrados no setor que é o pulmão de um time de futebol.

Ausências de Uchôa na Série C foi um problemão para o técnico Brigatti (Reprodução / Dazn)

Destaque no estaleiro

É um fato que ausência do volante Anderson Uchôa, dos jogadores mais importantes do elenco e taticamente o mais fundamental, trouxe prejuízos ao clube. Dos 23 jogos do Paysandu até aqui na Terceirona, Uchôa ficou de fora de 35%, seja por covid-19, suspensão ou questões físicas - atualmente, se recupera de uma lesão na posterior da coxa direita.

Wellington Reis em partida do Papão no Mangueirão (Jorge Luiz / Paysandu)

Carências no elenco

A falta de Uchôa é ainda mais sentida quando se olha para os demais atletas da posição. Nenhum tem a capacidade de fazer o que o "motorzinho" bicolor faz dentro de campo, com a sua capacidade de chegada no ataque e ainda ser defensivamente bastante efetivo. Algo que mostra uma falha na formação do grupo para o torneio.

Contratado para ser o meia-armador, Alex Maranhão não correspondeu (Jorge Luiz/Paysandu)

Deixaram a desejar

Com a exceção de PH - que ao lado de Uchôa deu equilíbrio à equipe -, Serginho, Wellington Reis, Alan Calbergue, Alex Maranhão, Luiz Felipe e Juninho não corresponderam em linhas gerais.

A irregularidade de Juninho e os problemas físicos de Alex Maranhão - que não aproveitou as oportunidades quando teve - se tornaram um problema no momento ofensivo bicolor. Serginho está marcado pela expulsão no Re-Pa, quando o Paysandu vencia e era melhor.

Ainda assim, são com estas opções que Brigatti e o Paysandu vai em busca do retorno à Segundona, contra o Ypiranga - partida que tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com. Lições que ficam para a próxima temporada, seja na Série B ou na Série C.