Lecheva cita erro de planejamento do Paysandu em 2021: 'Fomos com uma equipe desestruturada'

O coordenador técnico de futebol do Paysandu, Lecheva, fez uma balanço da temporada 2021 do clube e como isso pode ser determinante para a próxima temporada em entrevista para Agripino Furtado, da Rádio Liberal.

Segundo Lecheva, o time bicolor teve um erro no planejamento, por não ter lembrado da realização da Copa Verde.

“Cheguei em um momento bastante conturbado. Final de Série C, clássico pela Copa Verde contra nosso maior rival e alguns problemas com término contrato de muitos atletas. Tivemos que assumir situação de emergência para conversar com os atletas e fazer o aditivo. Foi um erro de planejamento que culminou na desmontagem do elenco ainda em andamento de uma competição importante. Fomos com uma equipe totalmente desestruturada. Mas agora é pensar pra frente. Estamos montando uma nova equipe. Estamos analisando características e respeitando o orçamento do clube”, comentou.

Lecheva ainda falou sobre a situação dos atletas da base. Segundo o coordenador do Papão, a pandemia do novo coronavírus acabou atrapalhando o desempenho dos jogadores.

“Vamos usar atletas da base. Sabemos que tem passado por problemas nesses quase dois anos por causa da situação da covid-19, não teve competição ano passado. E aqui é difícil qualificar com um campeonato de dois meses, com cinco a seis jogos. Mas vamos utilizá-los ano que vem”, disse.