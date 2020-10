Lateral-esquerdo do Paysandu sobre postura para o jogo contra o Manaus: 'Bem ofensiva'

O Paysandu entra em campo novamente no próximo sábado (31), às 19h, no Mangueirão, contra o Manaus-AM. Com a vitória na última rodada, a equipe ganhou um gás a mais nesta reta final da Série C. Além disso, com a chegada do novo treinador, João Brigatti - que vai para a sua terceira passagem no clube -, o clima no Bicola aparentemente deu uma melhorada. Mas segundo o lateral-esquerdo, Diego Matos, motivação nunca foi um problema pelos lados da Curuzu:

"A motivação sempre teve, mas os resultados não estavam vindo, mas com essa vitória sobre o Treze-PB dá um ânimo a mais para buscar a classificação. Temos agora um jogo importante contra o Manaus-AM dentro de casa, vamos ver com o professor a postura que devemos adotar para conseguir o resultado positivo. Mas claro que jogando dentro de casa, temos sempre que ter uma postura bem ofensiva para buscar a vitória", comentou.

Paysandu x Manaus tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com

Confira a entrevista completa de Diego Matos

Mudanças com Brigatti:

"A maioria do grupo já conhece os trabalhos que ele passa, o estilo de jogo que ele quer dentro de campo. Então sabemos do currículo dele no futebol brasileiro, que é bastante vitorioso. É claro que ele só vem agregar à equipe para buscar a classificação".

Relação com o técnico:

Cedo não é, pois 80% do grupo já trabalhou com Brigatti ano passado. Todos conhecem o estilo de pessoa que ele é, cobra bastante durante os treinos. Então como falei, ele vem para agregar ao clube para colher frutos lá na frente.

Predileção em campo:

"Claro que minha posição de origem é a lateral-esquerda, mas nos últimos jogos entrei de ponta ou pelo meio, mas isso não importa. O que importa é entrar e ajudar o Paysandu a sair com o resultado positivo nos jogos."