Lateral do Paysandu sobre adiamento da estreia no Parazão: ‘Por um lado foi bom’

A primeira rodada do Campeonato Paraense ocorreu neste fim de semana, mas o Paysandu só estreia na quinta-feira (9), às 20h, na Curuzu, contra o Itupiranga. A equipe folgou nesta abertura do Parazão 2023 por causa da suspensão dos jogos do Bragantino – que aguarda julgamento do STJD em relação à denúncia do Paragominas de irregularidade de jogadores do Tubarão no estadual do ano passado.

Enquanto isso, o Paysandu continua se preparando para o duelo do meio de semana. O lateral-direito Samuel Santos, de 32 anos, é um dos reforços bicolores para o torneio deste ano. O jogador falou sobre o que espera da partida de estreia e apontou pontos positivos no fato do Papão ainda não ter jogado.

"Eu já joguei em clubes menores de São Paulo. Quando íamos jogar contra os grandes, dávamos a vida. Os clubes de menor expressão daqui vão fazer o mesmo com o Paysandu, o maior da Amazônia. A maioria vai vir aqui fechada. Estamos nos preparando, somos uma equipe que já conhece o campeonato. Por um lado foi bom não estrear na primeira rodada. A gente vai conseguir estudar de forma mais profunda para tentar prevalecer contra o Itupiranga", declarou Samuel.

Vindo do Londrina, onde disputou a última Série B do Brasileirão - e fez 35 jogos no total -, Samuel chega para disputar uma vaga na lateral-direita bicolor. Posição essa que dá trabalho ao Bicola desde a saída de Yago Pikachu para o Vasco, em 2016, já que ninguém se firmou de forma de concreta desde então.

Samuel terá que disputar a preferência do técnico Márcio Fernandes com o colega posição, Igor Bosel. Samuel Santos foi titular em dois amistosos - contra Tuna e Seleção de Barcarena -, enquanto Igor foi em um - contra o São Francisco. Resta saber quem levará a melhor nesta concorrência.

