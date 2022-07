Lateral do Paysandu, Patrick Brey relembra resenhas com ex-atacante da Seleção Brasileira; vídeo

Ídolo do Fluminense, o ex-centroavante Fred encerrou a carreira no último fim de semana, no Tricolor Carioca. O que muitos torcedores do Paysandu não sabem é que o lateral-esquerdo Patrick Brey foi campeão da Copa do Brasil, ao lado de Fred, no Cruzeiro, em 2018, no início da primeira passagem pela Raposa.

Em entrevista ao videocast de O Liberal Último Lance, Patrick Brey, o Árabe da Curuzu, falou sobre o período ao lado de Fred e contou uma resenha com o agora ex-jogador.

"Vi o Mano Menezes, Thiago Neves, Fred. Outro mundo, os caras muito gente boa. O Fred é um cara muito engraçado. Depois que ganhamos a Copa do Brasil de 2018 foi quando o Fred começou a fazer stories. Ele não sabia gravar e a gente morria de rir. Era muito engraçado, postava toda hora, ficava me chamando para fazer stories, mas eu falava que quem estava ganhando dinheiro com isso era ele", brincou Brey. "Fred é muito gente boa, um cara do bem".

VEJA MAIS

Permanência em caso de acesso?

Com um vínculo de empréstimo que o liga ao Paysandu até o final da temporada, Patrick Brey ainda tem contrato com a Triestina, equipe da Série C italiana. Apesar disso, ao ser questionado sobre uma possível permanência definitiva no Bicola, caso o time suba para a Série B, Brey não descartou o cenário:

"Eu sou muito feliz aqui. Então, com certeza a minha vontade é ficar sim. Não tem como programar minha vida daqui seis meses. Não depende só de mim, ainda tenho contrato com o clube da Itália. Eles deixaram eu prorrogar o contrato [de empréstimo], mas tive que prorrogar [com a Triestina também]", concluiu.

O Paysandu de Patrick Brey volta a campo no próximo domingo (17), às 16h, no Estádio do Barradão, em visita ao Vitória. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.