Lateral do Paysandu orienta novos contratados sobre o Parazão: 'É muita chuva'

O lateral esquerdo Diego Matos vai para a quarta temporada no time profissional do Paysandu. Neste novo ano, ele espera ter mais oportunidades e está treinando para isso, não importa a posição.

“A questão tática eu deixo para o professor. Fiz alguns jogos como meia. Se o professor optar por mim, vou entrar e dar meu melhor. E eu me sinto a vontade jogando como meia, antes de ser profissional fiz vários jogos como meia na base. E é mais um ano para dar meu melhor”, comentou o jogador, que está em Barcarena junto com o restante da delegação realizando a pré-temporada.

Acostumado a jogar o Campeonato Paraense, Diego Matos conta quais podem ser a dificuldades para quem acabou de chegar ao Paysandu.

“A dificuldade vai ser a questão do clima. No Pará é muita chuva e os campos são pesados”, afirmou o jogador, listando os objetivos do Paysandu em 2021.

“Todo campeonato o Paysandu entra para vencer. Vamos em busca do título estadual e depois o acesso para a Série B.”

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (28). O jogo será contra o Castanhal, às 10h30, no estádio Banpará Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.