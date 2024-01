Lateral-direito do Paysandu fala sobre relação com Hélio dos Anjos e parto da filha: 'Melhor gol'

Desde que chegou ao Paysandu como reforço na lateral, Bryan Borges tem sentido o carinho e a presença da torcida ao lado do clube. O lateral-direito esteve nos dois trabalhos com bola da última semana, encerrados com a vitória sobre a Tuna Luso na última terça-feira (15), na Curuzu. O próximo passo, segundo ele, é corresponder à expectativa da torcida com um grande triunfo na estreia do Parazão, contra o Santa Rosa, no próximo sábado (19), a partir das 19 horas, no Mangueirão.

"Antes de vir para cá todo mundo falava muito bem da torcida. Sem dúvida. Uma segunda-feira, amistoso, com arquibancada cheia... É muito impressionante. Tivemos um contato com a torcida em Barcarena e também estava cheio. É uma responsabilidade muito grande vestir essa camisa", declara Bryan Borges.

Embora seja lateral-direito de ofício, no Paysandu ele vem treinando do outro lado do campo a pedido do técnico Hélio dos Anjos, com quem tem uma antiga relação, desde os tempos de Náutico-PE.

"Eu joguei com ele na lateral-esquerda e me sinto confortável ali. Eu fiz 23 partidas na Série B de 2021 e fui campeão do pernambucano também na esquerda. É uma posição tranquila de jogar e sempre estarei à disposição para ajudar o Paysandu", reforça.

No entanto, o atleta reconhece que os últimos anos foram mais difíceis, dadas as lesões sofridas por ele, que o afastaram dos gramados por mais de um ano. "Estou muito bem fisicamente, totalmente recuperado e agora podendo fazer uma pré-temporada. Graças a Deus tivemos uma boa pré-temporada e estou totalmente recuperado. A torcida pode ficar tranquila quanto a isso, que sábado vamos dar o pontapé inicial na temporada", garante.

Para a estreia no Parazão, ele garante estar em condições, além de prometer muito empenho diante da torcida, que vem acompanhando de perto a preparação bicolor. "A gente fez um jogo legal ontem e vamos fazer um muito melhor no sábado. Passamos 10 dias em Barcarena estreitando os laços, viramos uma família", completa.

Parto da filha foi 'golaço'

Além do futebol, Bryan também mostrou ser um bom "parteiro". Em outubro de 2020, ele ajudou a esposa durante o parto, realizado na área de lazer do prédio onde morava com a família. O episódio ficou marcado e, como não poderia deixar de ser, ele lembrou do momento.

"Foi o momento onde fiz os partos dos meus filhos. Eu brinco que foi o gol mais bonito que eu fiz, aquele parto. Foi um presente de deus para minha vida. A família representa tudo, é a minha base e vai continuar sendo", afirma.