Karen desde criança aprendeu que o lugar de mulher é no estádio

Falar do Paysandu é algo que sempre mexe muito comigo. Costumo dizer que não foi eu que escolhi o clube e sim que fui escolhida. Nasci em uma família que respira futebol, o Papão é nossa marca registrada. Nossa casa tem as cores alviceleste, então era impossível não ser apaixonada também. Antes mesmo de vir ao mundo, meu coração já era bicolor e esse sentimento só se intensificou com o tempo.

Desde criança sempre ia ao estádio acompanhada do meu pai e da minha tia. Eles dois foram os responsáveis por aflorar esse amor que eu tenho pelo Paysandu, é inevitável não citá-los e agradecê-los. Por ser pequena, não entendia muita coisa, mas meu corpo pulsava a cada gol e eu pulava de alegria. Uma alegria que nem sabia explicar, até hoje não consigo por em palavras. Digo a quem me pergunta que só sabe quem vive.

Minha tia é a minha maior influência de torcedora, com ela aprendi que independente do meu gênero, podia amar meu clube e estar sempre presente acompanhando os jogos. Eu podia saber as regras e entender de futebol tanto quanto um homem. Compreendi que tinha direito de estar onde quisesse e eu queria ocupar a bancada, vibrando pelo Paysandu. A partir disto, fiz da Curuzu o meu lugar.

Sou extremamente grata pelo Paysandu a tudo que ele já me proporcionou. Mas sobretudo, por ele se fazer presente em todos os momentos da minha vida. Afinal, de todos os amores, esse é o mais puro e verdadeiro que eu já senti.

A ti, Paysandu, serei sempre fiel.