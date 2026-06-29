Juninho cobra reação do Paysandu após derrota e mira recuperação na Série C Artilheiro da Série C, Juninho falou da importância em se manter na parte de cima da tabela e foca na classificação à próxima fase O Liberal 29.06.26 20h00 Juninho já marcou sete gols na Terceirona (Foto: Ítalo Marques/Paysandu) O Paysandu busca reagir na Série C do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Santa Cruz-PE por 2 a 0, no último sábado (27), pela 12ª rodada da competição. Apesar de criar oportunidades, o ataque bicolor não conseguiu transformar as chances em gols e viu escapar pontos importantes na disputa pelo acesso. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Artilheiro da Série C, com sete gols marcados, Juninho avaliou o momento vivido pela equipe e afirmou que o elenco segue trabalhando para voltar a conquistar resultados positivos, principalmente dentro de casa. "Estamos trabalhando muito para vencer, principalmente dentro de casa. Sabemos do nosso volume de jogo e estamos trabalhando firme para concentrar melhor e transformar em resultado positivo", disse. Paysandu busca recuperação fora de casa O atacante também comentou a derrota para o Santa Cruz-PE e destacou que o desempenho da equipe acabou comprometido após sofrer dois gols ainda no primeiro tempo. "É coisa de jogo, isso acontece. A bola não entrou no primeiro tempo, tomamos dois gols na primeira etapa, isso dificulta um pouco a partida. Agora é trabalhar firme e conquistar um bom resultado fora de casa [contra o Ypiranga-RS]", afirmou. Juninho ressaltou ainda o equilíbrio da Série C e a importância de manter regularidade para seguir entre os primeiros colocados. "A Série C é um campeonato muito disputado. Vimos times que estão na ponta da tabela perdendo para quem está na zona. Sabemos que todo jogo é diferente um do outro, mas estamos buscando uma constância para voltarmos a vencer em casa e se manter no G8”, falou. VEJA MAIS Torcedora do Paysandu faz festa em Houston após classificação do Brasil; asista Uma torcedora do Papão comemorou bastante a classificação do Brasil para as oitavas da Copa Após bom desempenho em maio, Paysandu cai de rendimento em junho e liga alerta na Série C Time bicolor mais perdeu do que ganhou e fechou o mês com apenas 40% de aproveitamento Artilharia e disputa por vaga no ataque Vivendo a melhor temporada da carreira, Juninho comemorou o desempenho individual com a camisa bicolor e agradeceu ao clube pela oportunidade. O jogador afirmou que o time possui bons jogadores de ataque e quem entrar no jogo é capaz de resolver para o Papão. "Estou muito feliz. Minha melhor temporada no profissional está ocorrendo aqui, no Paysandu. Só tenho a agradecer ao clube que me dá oportunidade de entrar em campo e aos companheiros também, comentou. Sobre a concorrência no setor ofensivo, o atacante destacou que a disputa por uma vaga entre os titulares fortalece o elenco e deixa a decisão nas mãos do técnico Júnior Rocha. "Sabemos da qualidade que temos na frente, desde os nossos pontas e até os centroavantes. Isso são detalhes que o Júnior Rocha decide durante a semana quem vai iniciar as partidas, mas sabemos que quem irá começar o jogo vai dar um bom resultado e quem entrar vai resolver pra gente”, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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