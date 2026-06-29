Juninho cobra reação do Paysandu após derrota e mira recuperação na Série C

O Paysandu busca reagir na Série C do Campeonato Brasileiro após a derrota para o Santa Cruz-PE por 2 a 0, no último sábado (27), pela 12ª rodada da competição. Apesar de criar oportunidades, o ataque bicolor não conseguiu transformar as chances em gols e viu escapar pontos importantes na disputa pelo acesso.

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Artilheiro da Série C, com sete gols marcados, Juninho avaliou o momento vivido pela equipe e afirmou que o elenco segue trabalhando para voltar a conquistar resultados positivos, principalmente dentro de casa.

"Estamos trabalhando muito para vencer, principalmente dentro de casa. Sabemos do nosso volume de jogo e estamos trabalhando firme para concentrar melhor e transformar em resultado positivo", disse.

Paysandu busca recuperação fora de casa

O atacante também comentou a derrota para o Santa Cruz-PE e destacou que o desempenho da equipe acabou comprometido após sofrer dois gols ainda no primeiro tempo.

"É coisa de jogo, isso acontece. A bola não entrou no primeiro tempo, tomamos dois gols na primeira etapa, isso dificulta um pouco a partida. Agora é trabalhar firme e conquistar um bom resultado fora de casa [contra o Ypiranga-RS]", afirmou.

Juninho ressaltou ainda o equilíbrio da Série C e a importância de manter regularidade para seguir entre os primeiros colocados.

"A Série C é um campeonato muito disputado. Vimos times que estão na ponta da tabela perdendo para quem está na zona. Sabemos que todo jogo é diferente um do outro, mas estamos buscando uma constância para voltarmos a vencer em casa e se manter no G8”, falou.

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Artilharia e disputa por vaga no ataque

Vivendo a melhor temporada da carreira, Juninho comemorou o desempenho individual com a camisa bicolor e agradeceu ao clube pela oportunidade. O jogador afirmou que o time possui bons jogadores de ataque e quem entrar no jogo é capaz de resolver para o Papão.

"Estou muito feliz. Minha melhor temporada no profissional está ocorrendo aqui, no Paysandu. Só tenho a agradecer ao clube que me dá oportunidade de entrar em campo e aos companheiros também, comentou.

Sobre a concorrência no setor ofensivo, o atacante destacou que a disputa por uma vaga entre os titulares fortalece o elenco e deixa a decisão nas mãos do técnico Júnior Rocha.

"Sabemos da qualidade que temos na frente, desde os nossos pontas e até os centroavantes. Isso são detalhes que o Júnior Rocha decide durante a semana quem vai iniciar as partidas, mas sabemos que quem irá começar o jogo vai dar um bom resultado e quem entrar vai resolver pra gente”, finalizou.