Jovem meia da base do Paysandu sobre adversários da próxima fase: 'Não conheço'

Classificado para próxima fase e de olho nos dois adversários que vem do grupo A, o Paysandu já começou a sua preparação para o jogo contra o Ypiranga-RS, às 20h, no estádio do Mangueirão. O jogo terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

O meia-campista Victor Diniz falou um pouco sobre o Ypiranga-RS e o Londrina-PR, duas equipes que se classificaram do grupo B da primeira fase. O jogador confessou um certo desconhecimento sobre os rivais.

"São duas equipes que não conheço, por não caírem no nosso grupo. O nosso foco foi na primeira fase, focamos nos nossos adversários. Nessa primeira fase focamos nas equipes que estavam na mesma chave, agora já mudou tudo. Vamos trabalhar bastante para conhecer as duas equipes e tirar o máximo de informação", comentou.

Os três primeiros desafios do Papão serão em Belém, isso pode favorecer o início da equipe na quadrangular de acesso. Ao menos, é isso que defende o meia. "O fator casa ajuda muito, infelizmente não teremos a torcida juntos. Mas o fato de conhecer o campo, estar jogando dentro de casa, conhecer o Mangueirão, o gramado, podemos dar uma arrancada e conseguir esses nove pontos. E nos jogos fora de casa, vamos tentar roubar esses pontos", finalizou o atleta.