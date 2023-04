Jogando pelo empate, Paysandu recebe Águia no Mangueirão pela semifinal do Campeonato Paraense

O Paysandu enfrenta o Águia de Marabá a partir das 19h deste sábado (29) pelo duelo de volta das semifinais do Campeonato Paraense de 2023. O confronto, que será realizado no estádio Mangueirão, tem o Papão com uma pequena vantagem no placar. No jogo de ida, o Bicola bateu o Azulão por 1 a 0, fora de casa.

Devido ao resultado construído em Marabá, o Papão entra em campo contra o Águia com a vantagem do empate para se classificar à decisão do estadual. Já Azulão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à finalíssima. Caso o time do interior vença por apenas um gol de vantagem, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

Boas notícias para o Paysandu

O Paysandu entra para a decisão precisando "virar a chave". No meio da semana, o time bicolor foi goleado pelo Fluminense por 3 a 0 e acabou eliminado da Copa do Brasil de 2023. Apesar disso, no Parazão, o clube vem acumulando bons resultados.

Antes do duelo contra o Águia, o torcedor bicolor teve duas boas notícias. A primeira é o retorno de Vinícius Leite aos titulares. Por já ter disputado a Copa do Brasil por outro clube, o atacante não foi escalado para o duelo contra o Fluminense, na última terça (26). Apesar disso, ele é reforço certo para o jogo contra o Azulão.

"A gente sabe que a equipe do Águia é muito difícil, mas sabemos também da qualidade do nosso elenco e vamos buscar jogo a todo instante. Pro nosso estilo de jogo, o gramado do Mangueirão é melhor, você consegue trabalhar melhor a bola. Tenho certeza que vamos fazer uma boa partida", disse o atacante após treino na véspera do jogo.

A segunda boa notícia do Papão é a provável permanência do meia Ricardinho para a sequência da temporada. Ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente bicolor, Maurício Ettinger, disse que está negociando a ampliação do vínculo do atleta com o clube, que se encerra ao final do estadual.

Águia juntando os cacos

O Águia de Marabá vem de uma sequência negativa na temporada. Depois de perder - mas fazer uma boa partida - contra o Paysandu pelo Parazão, o Azulão foi novamente derrotado pelo Fortaleza, na Copa do Brasil, e deu adeus ao torneio.

Uma grande preocupação do time de Marabá é a arbitragem. No duelo contra o Paysandu, pela partida de ida das semifinais, a direção do Águia criticou muito a atuação do árbitro Klever da Costa Lobo, do quadro da FPF. Por conta disso, o Azulão solicitou que o trio responsável por conduzir a partida de volta fosse de fora do estado.

Ficha técnica

Paysandu x Águia de Marabá

Semifinal do Campeonato Paraense de 2023 - jogo de volta

Data: 29/04/2023

Local: Estádio Mangueirão

Hora: 19h

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David, Castro e Evandro; Balão Marabá, Luam Parede, Betão e Adauto; Vander e Danilo Cirqueira. Técnico: Mathaus Sodré

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Wanderson, Filemon e Igor Fernandes; João Vieira, Geovane e Fernando Gabriel, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.