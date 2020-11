Meia do Paysandu recebe sondagem de clube algoz em 2019; Papão tenta segurá-lo

A reta final da primeira fase da Série C tem sido tumultuada para o Paysandu. Além da intensa disputa por uma das quatro vagas do grupo A, a diretoria do clube observa interesse de outros clubes em atletas do elenco. O volante Wellington Reis foi sondado por representantes do futebol nordestino. Segundo apurações da reportagem, o clube interessado é o Náutico-PE, da Série B do Campeonato Brasileiro, e que hoje é comandado por Hélio dos Anjos, ex-treinador do Paysandu. A reportagem fez contato com Hélio dos Anjos para esclarecer o assunto, no entanto, ainda não obteve retorno.

O Paysandu não pretende liberar o atleta sem ônus, inclusive, trabalha pela manutenção do meia, embora Wellington não seja titular da equipe de João Brigatti - disputa posição com Anderson Uchôa e PH. Reis está na sua segunda passagem pelo Papão, sendo que a primeira foi em 2019. Este ano, ainda não teve atuações incontestáveis, apesar de ter evoluído nos últimos jogos. Fez um gol, por exemplo, essencial na vitória contra o Treze-PB, fora de casa.