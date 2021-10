Com 50% da capacidade da Curuzu liberada, Paysandu disponibiliza ingressos para duelo na Copa Verde

O Paysandu volta a receber público na Curuzu na próxima quarta-feira (20), às 20h, contra o Penarol-AM, pela Copa Verde. Na partida, o Papão terá 50% da capacidade do estádio liberada. Nesta quinta-feira (14), o clube disponibilizou as informações dos ingressos. Confira:

PÚBLICO GERAL

Os ingressos para o público em geral, que irão custar R$ 40, R$ 50 e R$ 80, serão vendidos a partir das 10h de segunda-feira (18), no www.futebolcard.com.br. Já na bilheteria da Curuzu, o torcedor poderá adquirir o bilhete a partir das 9h. É permitida a compra de cinco ingressos por torcedor, sendo estes nominais, pessoais e intransferíveis.

SÓCIO FIEL BICOLOR

Adeptos do Sócio Fiel Bicolor já podem confirmar presença por meio de check-in no site www.sociofielbicolor.com.br. Até agora, já foram realizados mais de 300 check-in. Novos sócios ou associados que ainda não possuem a nova carteirinha poderão acessar o estádio utilizando a carteirinha virtual. A carteirinha antiga segue valendo.

SETORIZAÇÃO

O Estádio Banpará Curuzu agora é setorizado. No momento da compra, seja na internet ou no na bilheteria, os torcedores deverão escolher o setor do estádio desejado. Após este ato não será permitida a troca ou acesso a outro setor.

ACESSO AO ESTÁDIO

Todos os torcedores, sócios e não sócios, terão acesso ao estádio somente se tiverem completado o ciclo vacinal contra a covid-19, mediante apresentação obrigatória da carteira de vacinação impressa ou aplicativo do Conecte SUS, RG e CPF, do ingresso da partida e o aferimento da temperatura corporal nas barreiras de controle.

MEIA-ENTRADA

A venda dos ingressos de meia-entrada será nesta segunda-feira (18), às 18h, no site oficial do clube. A retirada será na terça-feira (19), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu (entrada pela Av. Almirante Barroso).

GRATUIDADE

A distribuição de gratuidades exigidas por lei ocorrerá na terça-feira (19), das 13h às 17h, na sala de segurança do Estádio Banpará Curuzu (entrada pela Av. Almirante Barroso). Este tipo de ingresso concede acesso somente ao setor Arquibancada Chaco.

PASSAPORTE BICOLOR

A retirada ocorrerá na sexta-feira (15), das 9h às 17h, e no sábado (16), das 9h às 12h, no Bistrô Bicolor, localizado dentro do Estádio Banpará Curuzu.