Imperatriz pode não jogar contra o Paysandu na próxima segunda; saiba o motivo

A situação do Imperatriz-MA se agravou e o time pode não entrar em campo no jogo contra o Paysandu, marcado para segunda-feira (16), às 20 horas, no Frei Epifânio, pela 15ª rodada da Série C. O problema é que seis jogadores terão os vínculos expirados com o clube. Os atletas são o goleiro Jairo, o zagueiro Henrique Mattos, o lateral-esquerdo Lorran, os volantes Nonato e Adriano e o atacante Jerinha. Deste total, Jairo não iria jogar porque foi expulso na partida contra o Botafogo-PB.

Para que eles continuem, o clube precisa pagar os salários e convencê-los a prorrogar o contrato. Mas até o momento ainda não teve a negociação. Sem eles, o risco de ter W.O na segunda-feira é grande. A situação foi detalhada pelo técnico do Imperatriz, Charles Guerreiro, para a reportagem de O Liberal.

“É verdade. Estamos em situação delicada. A empresa levou todos os atletas. Tiveram que colocar quatro para poder jogar senão vamos ser penalizados por W.O. E ainda vai acabar o contrato de seis atletas. E tem que prorrogar até dia 11, pagar o salário e convencer a renovar. Porque senão, vai ser W.O (na segunda-feira contra o Paysandu)”, afirmou.

O técnico do Cavalo de Aço ainda contou que outros seis jogadores, contratados no mês passado, estão voltando para Belém. Hudson, Ilailson, Rodrigo, Walker, Araújo e Balotelli foram anunciados, mas o clube não conseguiu inscrevê-los porque precisa pagar uma multa no valor de 46 mil dólares. Sem ter dinheiro para isso, está impedido pela FIFA para fazer qualquer inscrição de jogador.

“E nos trouxemos seis atletas de Belém. O Hudson, Ilailson, Rodrigo, Walker, Araujo e Balotelli. Mas o clube foi penalizado em pagar uma multa de 46 mil dólares a um clube do Uruguai, o Fênix. O clube não teve condição de pagar e os atletas estão voltando para Belém hoje”, relatou.

O Imperatriz já está rebaixado e vai jogar as quatro partidas apenas para cumprir tabela. Já o Paysandu precisa vencer o time maranhense para continuar vivo na busca pela classificação para a próxima fase da Série C. Atualmente, o Papão é o quarto colocado, com 19 pontos.