O atacante Bergson, que hoje atua pelo Fortaleza, usou suas redes sociais para parabenizar o Paysandu pelo seu aniversário. Bergson atuou com camisa bicolor em 2017, participou de 47 partidas entre Copa Verde, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Série B. Foi campeão paraense marcando dois gols contra o Remo. "No Paysandu, amadureci".

Bergson parabenizou o Paysandu na sua rede social (Reprodução / Rede Social)