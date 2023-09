Hélio dos Anjos sobre pesquisa que aponta Paysandu com menos chances de acesso: ‘Não mexe comigo’

Um dos temas da semana pelo lado do Paysandu, antes do quadrangular de acesso, foram as estatísticas. De acordo com o site Chance de Gol, o clube é o que tem menos probabilidade de acesso em comparação aos oito que ainda estão vivos, com apenas 25,3%. Sobre o assunto, Hélio dos Anjos desabafou nas redes sociais e aprofundou a visão durante uma entrevista coletiva na Curuzu:

"Eu não fico chateado com a pesquisa, mas com a notícia da pesquisa. Bombardearam em cima disso, por se tratar do Paysandu, a única equipe do Estado nesta fase. A ênfase dada a isso foi muito grande. Eu sei qual é a técnica usada pelos matemáticos: cômputo geral, todos os resultados e confronto direto, mas não vi ninguém explicando como chega à estatística, mas ela não mexe comigo. Quando cheguei aqui era mais de 30% para cair, e só se quebra ela ganhando jogos. Vamos trabalhar para ganhar para falar 'quebramos mais uma vez a previsão', mas respeito", explicou o treinador.

Nos nove jogos sob o comando de Hélio dos Anjos, o Paysandu apresenta números significativos. Registrando cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, a equipe marcou 12 gols e sofreu nove. O aproveitamento durante esse período alcança 62,9%, ligeiramente abaixo do líder da primeira fase, o Operário-PR, que tem 63,1% em 19 jogos.

O Papão, de fato, ostenta uma das melhores performances nesse intervalo de nove partidas, ficando atrás apenas do Operário-PR e do Volta Redonda, empatando com o Brusque. Esse desempenho supera as marcas do Amazonas e do Botafogo-PB, que serão seus adversários na próxima fase.

O Paysandu tem a primeira oportunidade de contrariar as estatísticas no próximo domingo (3), às 17h, no Estádio da Curuzu, contra o Volta Redonda. A partida é válida pela estreia bicolor no quadrangular de acesso. Acompanhe pela Rádio Liberal e pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.