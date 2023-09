Mirando o Volta Redonda, Paysandu apresenta novo volante para quadrangular da Série C

Às vésperas da estreia no quadrangular decisivo da Série C, o Paysandu apresentou oficialmente o volante Alencar, novo reforço do time em busca do sonhado acesso à Série B nacional.

A entrada do atleta nos treinos aconteceu na tarde desta sexta-feira, durante o trabalho com bola na Curuzu. Alencar mostrou bastante entusiasmo ao ser questionado sobre o novo desafio na capital paraense, mesmo com uma carreira tão curta.

"É uma honra vestir a camisa desse gigante. Espero dar o meu máximo para conseguir o objetivo do clube, que é a Série B. Os companheiros me abraçaram e me senti muito bem, disposto a fazer um bom trabalho aqui no Paysandu".

Alencar é uma revelação da base do Retrô-PE e nunca defendeu outro time profissionalmente. Ainda no Sub-20, foi emprestado às categorias de base do Flamengo-RJ, mas logo voltou ao Nordeste, para atuar pelo Azulão. A estreia pelo time principal do Retrô-PE ocorreu no ano passado, quando o meia fez 12 partidas.

Sobre suas características, ele diz ser um brigador que gosta de sair jogando. "Estou trabalhando para me adaptar ao estilo de jogo do professor e ajudar quando for preciso. Ele cobra muita intensidade e eu estou apto para ajudar na marcação e saída de bola. Gosto muito de sair, tenho o poder de marcação e jogo solto. Eu jogo de primeiro ou segundo volante, gosto de ajudar na criação de jogadas", define.

Em 2023 o jogador foi titular da equipe pernambucana em quase toda a campanha da Série D do Brasileirão. Em 2023, foram 31 jogos disputados, mas nenhum gol marcado. Paysandu e Volta Redonda jogam neste domingo, às 17 horas, na Curuzu.