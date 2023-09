Ainda com restrição de público, Paysandu recebe Volta Redonda-RJ pelo quadrangular da Série C

O Paysandu dá o primeiro passo rumo à Série B do Brasileirão neste final de semana. No domingo (3), o Papão encara o Volta Redonda-RJ, na Curuzu, às 17h, pela primeira rodada da fase final da Terceirona. Assim como ocorreu contra o Pouso Alegre-MG, no último jogo do Bicola em casa na etapa classificatória, o público do estádio será restrito a mulheres, jovens e crianças.

O Paysandu ainda cumpre pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido a uma briga de torcida que ocorreu no Paraná, na partida contra o Operário-PR, pela Série C deste ano. Este será o último duelo previsto pela punição. Na próxima rodada em casa, o Bicola poderá ter a presença de público geral.

Apesar disso, o Paysandu tenta fazer uma boa publicidade do jogo. Os ingressos para o duelo contra o Volta Redonda-RJ já estão sendo vendidos e o clube planeja repetir a "fan fest" do lado de fora da Curuzu, para o público que não pode entrar no estádio.

Quadrangular

O Paysandu compõe o Grupo D do quadrangular de acesso da Série C. Além de Papão e Volta Redonda-RJ, fazem parte da chave o Amazonas-AM e o Botafogo-PB. As duas equipes que tiverem mais pontuação após rodadas de ida e volta garantem o acesso à Série B. Os líderes fazem a decisão da Terceirona.

VAR

Uma novidade no duelo será a implantação do árbitro de vídeo (VAR) nos jogos. A ferramenta, ao contrário do que ocorre nas Séries A e B do Brasileirão, só será usada a partir dos quadrangulares da Terceirona. O objetivo da CBF é minimizar os erros claros.

Bom retrospecto

O Paysandu se apega a um bom retrospecto para vencer o Volta Redonda-RJ, pela primeira rodada do quadrangular de acesso à Série B. Desde que a Terceirona passou a adotar esse formato na fase final, o Papão ainda não perdeu em estreias que ocorreram em Belém.

Em 2020, o Paysandu estreou na fase derradeira em casa, diante do Ypiranga-RS, em partida disputada no Mangueirão. Na ocasião, o Papão venceu o jogo por 2 a 1.

As equipes

O Paysandu contará com o retorno de dois jogadores importantes para a partida contra o Volta Redonda. Voltando de suspensão, Robinho e Nicolas Careca, titulares da equipe nas rodadas finais da primeira fase, devem voltar à equipe principal.

Além deles, Mário Sérgio - o artilheiro da equipe no ano - e Vinícius Leite devem ser escalados diante do Voltaço. Eles foram poupados diante do Confiança, na última rodada da fase qualificatória, porque possuíam dois cartões amarelos. Caso fossem advertidos diante do Dragão, poderiam perder o primeiro jogo do quadrangular.

Já o Voltaço terá time completo diante do Papão. No meio da semana, o time do Rio de Janeiro poupou todos os titulares em partida válida pela Copa Rio. O torneio, dá vaga na Copa do Brasil de 2024 ao Campeão.

Ficha técnica

Paysandu x Volta Redonda-RJ

Quadrangular de acesso da Série C

Primeira rodada

Data: 3 de setembro, domingo

Hora: 17h

Local: Estádio da Curuzu

Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Auxiliares: Bruno Muller (SC) e Wagner Junior Bonfim Ledo (SC)

Quarto árbitro: Diego da Costa Cidral (SC)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Wellington Carvalho, Wanderson e Kevyn; Geovane, João Vieira e Robinho; Mário Sérgio, Nicolas Careca e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.

Volta Redonda-RJ: Jean Drosny, Iury, Marcão, Matheus Santos e Sanchez; Bruno Barra, Paulinho e Júlio César; Douglas Skilo, Luizinho e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.