Paysandu: Hélio dos Anjos explica dúvidas com o VAR: 'Conduzido pelo ser humano'

O Paysandu inicia no próximo fim de semana a caminhada no quadrangular de acesso da Série C. No domingo (3), às 17h, no Estádio da Curuzu, o Papão recebe o Volta Redonda e com a novidade do VAR, que será utilizado a partir desta fase.

Apesar da introdução do sistema, o técnico Hélio dos Anjos não parece confiar cegamente na tecnologia. A eliminação polêmica do Paysandu para o Náutico, em 2019, e a forma como será feita o trabalho do VAR foram apontadas como motivos para as dúvidas.

"O VAR é conduzido pelo ser humano. Não acredito que teremos sete câmeras como na Série A. Acredito no máximo em quatro. O que a gente precisa é ter atenção para não transferir toda a reponsabilidade para o VAR. Não podemos deixar de correr até o último lance e deixar de acreditar no gol até o último momento. Não podemos deixar de fazer algo pensando que o VAR é uma garantia", explicou.

Com o auxílio da tecnologia, os bicolores terão seis rodadas para tentar o acesso à Segundona. Desde 2018, quando foi rebaixado à Série C, o Papão tem tido uma sequência de decepções na luta pelo retorno, sendo a mais emblemática a já citada eliminação em 2019.

