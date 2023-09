Paysandu é o único clube do quadrangular que trocou de técnico; conheça os rivais do Papão

Na agitada temporada da Série C do Brasileirão, onde a busca pelo acesso é intensa, um padrão curioso emerge entre os técnicos das equipes que disputa. Sete dos oito clubes que avançaram viram seus comandantes permanecerem até aqui, mas há uma exceção: o Paysandu.

Rafael Lacerda (Amazonas), Felipe Surian (Botafogo-PB), Rogério Corrêa (Volta Redonda), Rafael Guanaes (Operário), Thiago Gomes (São José), Luizinho Lopes (Brusque) e Márcio Zanardi (São Bernardo) permaneceram nas mesmas equipes. Já pelo lado do Papão, houve duas mudanças. Iniciando com Márcio Fernandes, os bicolores trouxeram Marquinhos Santos e, agora, Hélio dos Anjos para tentar o acesso.

Inclusive, o Hélio é o mais experiente dentre os técnicos do Grupo C, a chave do Papão no quadrangular de acesso. O treinador tem 65 anos, tendo mais de 20 anos em relação aos adversários. Saiba quem são.

Rafael Lacerda é um ex-jogador do Paysandu (Jadison Sampaio / AMFC)

Rafael Lacerda

O técnico Rafael Lacerda, aos 39 anos, fez uma transição bem-sucedida do campo para o banco. Ex-jogador do Paysandu em 2014, ele jogou como zagueiro antes de encerrar sua carreira em 2018. A jornada como treinador começou em 2019 no Caxias-RS e, hoje, ele lidera a equipe do Amazonas.

Felipe Surian lidera o Botafogo-PB (Cristiano Santos / Botafogo-PB)

Felipe Surian

Já o Botafogo-PB está sob a batuta de Felipe Surian, de 41 anos. Após uma reformulação no time que caiu nas semis do estadual, Surian chegou e logo conquistou a confiança da torcida. Não à toa, o Belo jamais saiu do G8 ao longo de toda a Terceirona e se candidata ao acesso.

Rogério Corrêa foi sondado, mas escolheu a permanência no Voltaço (Raphael Torres / Volta Redonda)

Rogério Corrêa

Por fim, o Volta Redonda esteve ameaçado de perder Rogério Corrêa, de 42 anos. Outro ex-jogador do Paysandu – e também do Remo –, Rogério recebeu propostas de clubes da Segundona do Brasileirão. No entanto, o comandante optou por ficar e terminar o contrato, que encerra no fim do ano.

Primeiro rival

Aliás, Rogério Corrêa é o primeiro rival de Hélio dos Anjos nesta caminhada do quadrangular. No domingo (3), às 17h, na Curuzu, a bola rola para a estreia do Papão contra o Volta Redonda. Acompanhe a cobertura completa da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal.