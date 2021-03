Há exatamente um ano, ocorria o último jogo com torcida em Belém; relembre

Chuva, festa, torcida vibrando. No dia 15 de março de 2020 ocorreu o último jogo com torcida em Belém, antes da paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. A partida foi entre Paysandu 1 x 0 Castanhal, no estádio da Curuzu, pela oitava rodada do Campeonato Paraense. O Paysandu venceu o confronto com o gol do atacante Deivid. Desde então os estádios nunca mais foram os mesmos, jogos vazios, sem a presença do torcedor.

