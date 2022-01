Goleiro ex-Paysandu vence prêmio de defesa mais bonita da Copa do Brasil de 2021

A defesa do goleiro Victor Souza, que esteve no Paysandu em 2021, foi eleita a mais bonita da última edição da Copa do Brasil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (14), por meio das redes sociais oficiais da competição.

A defesa ocorreu na partida contra o Madureira, no Rio de Janeiro, pela primeria fase do torneio. Na ocasião, o Papão venceu o duelo por 1 a 0, gol do zagueiro Denílson, e se classificou para a segunda fase, onde enfrentaria o CRB.

Veja o vídeo da defesa:

Victor Souza foi titular do Paysandu durante toda a temporada de 2021. Com a camisa bicolor, o goleiro atuou em 42 partidas. Mesmo com contrato com o Bicola até o fim de 2022, o arqueiro foi emprestado ao final da temporada e hoje defende o Água Santa, de São Paulo.