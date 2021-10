Goleiro do Paysandu quebra silêncio e analisa empate com o Castanhal: 'Já imaginava que seria um jogo difícil'

O Paysandu até saiu em vantagem, mas cedeu o empate ao Castanhal, no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. No início da semana, o clube anunciou que todas as entrevistas estão suspensos, após decisão conjunta entre atletas, comissão técnica e direção. Por isso não houve a tradicional entrevista coletiva com o treinador interino, Wilton Bezerra, depois da partida.

Apesar disso, o goleiro Paulo Ricardo, que foi titular no duelo contra o Japiim, deu entrevista à TV Cultura, que tem os direitos de transmissão, e opinou sobre o empate.

"A gente já imaginava que seria um jogo difícil. A equipe é muito boa do Castanhal. A gente controlou o jogo por bastante tempo. Infelizmente no final demos um mole ali, acabamos saindo com um empate. Mas vamos em busca da classificação no jogo de volta", disse Paulo Ricardo.

O jogo de volta entre Paysandu e Castanhal ocorrena semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, às 15h, no Estádio Modelão, em Castanhal. Em caso de nova igualdade, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.