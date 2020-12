Goleiro do Paysandu garante que a fase de 'garoto' já passou: 'Jogo mais à vontade'

O goleiro Paulo Ricardo, cria da base do Paysandu, está completando sua décima partida pelo elenco profissional do Papão, sendo seu segundo clássico, no próximo sábado (5), às 17h, no estádio do Mangueirão. A sua estreia foi em um Re-Pa do Parazão 2020. Quando o até então arqueiro titular bicolor, Gabriel Leite, precisou se ausentar em decorrência do falecimento do pai. Na tarde daquele domingo (9) de fevereiro, o Papão ganhou por 2 a 1, em um Mangueirão ainda com a presença das duas torcidas.

Paulo Ricardo chegou ao Paysandu com 17 anos e encarou o Remo diversas vezes pelas categorias de base. Segundo o goleiro, aquela tensão da fase de garoto não existe mais. “Jogo mais à vontade, sim. Minha estreia foi em um clássico, o que contou muito para minha melhora, para minha experiência, um clássico com torcida. Então, essa fase já passou. Desde a base já aprendemos que o clássico é um campeonato à parte, independente de como esteja o campeonato, temos que vencer o clássico. É um campeonato diferente”, afirmou.

Junto de Paulo, outros jogadores também vieram das categorias de base do Paysandu. Com isso todos que sobem para a equipe profissional já têm em mente o quanto a rivalidade entre Remo e Paysandu é grande. “Como eu disse, desde a base aprendemos que é um campeonato à parte. Então, os jogadores que são da base já convivem um pouco mais com isso, já sabem a importância do clássico”, comentou.

Para esse próximo confronto paraense na Série C, o Paysandu pode aparecer com um time misto. Sobre isso, Paulo disse: “O professor [Brigatti] tem toda equipe à disposição, sabemos que quem entrar vai dá o seu melhor para ajudar o clube. Fica a disposição dele de quem vai entrar”.

O Papão vem de uma sequência de sete jogos sem derrotas e marcando os gols ainda no começo das partidas. Com isso, Paulo está vivendo uma boa fase à frente do gol bicolor, e ele fala sobre como continuar: “Manter a consistência da defesa, estamos entrando bem concentrados nos jogos. Para provar isso, os gols tem saído no começo dos jogos ou ainda no primeiro tempo. Estamos mantendo a concentração nos jogos, focado no nosso objeto. Esse é o caminho para continuar nessa sequência”, finalizou Paulo.