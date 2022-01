Galeria: Confira as imagens do treino aberto do Paysandu no Estádio da Curuzu

O Paysandu realizou na manhã deste domingo (9) o treino aberto, com a presença dos torcedores. A equipe de O Liberal esteve na Curuzu, para acompanhar as movimentações. Confira agora algumas das imagens do dia no estádio bicolor:

Treino aberto Paysandu Torcida do Paysandu fez a festa na arquibancada central da Curuzu (Márcio Nagano / O Liberal) Torcida do Paysandu fez a festa na arquibancada central da Curuzu (Márcio Nagano / O Liberal) Ídolo Lecheva (de máscara) esteve presente no gramado, acompanhando o treino (Márcio Nagano / O Liberal) Reforço Marcelo Toscano (em pé) participou do treino e foi apresentado logo depois

