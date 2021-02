Funcionário do Paysandu relata agressão na partida contra o Manaus; veja o suposto agressor

O funcionário do Paysandu, Jorge Luis, alegou que foi agredido durante o jogo contra o Manaus, pelas quartas de final da Copa Verde. A reportagem apurou que o Paysandu já providencia um Boletim de Ocorrência sobre o caso. A informação foi confirmada pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger.

Por meio das suas redes sociais, Jorge relata o que ocorreu e sustenta sua versão sobre o caso. "Eu soube que a bola não tinha entrado e passei a informação para a comissão técnica. Aí um rapaz me disse que não poderia mais ficar no gramado. Eu questionei e ele foi me empurrando", disse. "Covardemente, depois ele me agrediu por trás", colocou, revoltado com a situação, classificada como a mais triste da sua carreira.

O episódio ocorreu logo após a arbitragem validar um gol ilegal a favor do Manaus, que revoltou jogadores e a comissão técnica bicolor. Abaixo, veja o suposto agressor do funcionário bicolor. Ele está de boné. O nome ainda não foi revelado.