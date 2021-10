Fonseca atribui derrota a erros da arbitragem e diz que Paysandu merecia "resultado melhor"

O treinador do Paysandu, Roberto Fonseca, concedeu entrevista após a derrota por 3 a 1 para o Ituano, na 3ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. Durante a conversa, Fonseca atribuiu o resultado negativo diante do adversário paulista a erros da arbitragem. De acordo com o treinador, o Paysandu merecia um resultado melhor, dada à produção ofensiva durante a partida.

"Tivemos momentos bons no jogo, tanto que abrimos o placar. O empate seria uma coisa normal, dada às circunstâncias. Revisamos agora há pouco o lance do Grampola e não estava impedido. Apesar disso, não temos mais tempo para reclamar ou lamentar", avaliou Fonseca.

A situação do Paysandu na Série C ficou complicada depois da derrota. O Papão estacionou na 3ª posição do quadrangular e precisa vencer pelo menos duas das três próximas partidas para subir à Série B. Apesar disso, Fonseca disse que acredita no potencial do Paysandu e destacou que os bicolores já passaram por outros momentos complicados na competição, sob o comando dele.

"Temos que trabalhar e devolver a mora. Já passamos por dificuldades como essa. Exemplo disso foi quando cheguei aqui, quando estávamos fora do G-4, mas terminamos na liderança. Depois, sofremos uma goleada, mas conseguimos ajustar o time. Vamos agora juntar nossas forças para buscar essa classificação", disse Fonseca.

A próxima partida do Paysandu pela Série C será no sábado (23), às 17h, novamente contra o Ituano, mas desta vez na Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros trechos da entrevista de Roberto Fonseca:

Número elevado de cartões

"Não vejo os cartões como falta de equilíbrio. Mesmo que eles venham por reclamações, são por reclamações válidas. Você não pdoe ser passivo no jogo. Isso, claro, acaba gerando cartões"

Copa Verde"

"Como teremos um jogo decisivo no sábado, vamos jogar com uma equipe alternativa na Copa Verde"