VÍDEO: Finalizador, experiente e 'coringa', conheça Paulo Roberto, novo volante do Paysandu

No processo de reformulação do elenco para a Série C, o Paysandu fechou a contratação do volante Paulo Roberto, de 34 anos. Experiente e rodado no futebol brasileiro, o jogador é versátil e pode atuar também como lateral-direito, uma das principais dificuldades do Papão na atual temporada.

Volante que possui uma boa saída de bola, Paulo Roberto tem como uma das suas características “pisar na área” e chegar com facilidade ao ataque, tanto para finalizar, quanto para dar passes para os companheiros. Campeão Brasileiro com o Corinthians em 2017 ao lado de Jadson, Cássio e Fagner, o novo contratado do Papão chega ao clube com a experiência de ter disputado as Séries B e A de forma contínua. Seus últimos clubes foram o Fortaleza-CE em 2019, Mirassol-SP e Santo André-SP, onde estava disputando o Campeonato Paulista.

No Bicolor paraense, Paulo Roberto chega para a disputar a vaga no time com Ratinho, Jhonnatan, Bruno Paulista além de Paulinho. Caso seja opção na lateral-direita, vai disputar a vaga com Israel.